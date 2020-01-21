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فنانة شهيرة تثير الجدل بـ"البكيني" على حمام السباحة

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إنجي خوري
إنجي خوري

محمد فضل

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لا تتوقف الفنانة إنجي خوري، عن إثارة الجدل حولها، ولكن هذه المرة اختارت الظهور شبه عارية تمامًا، على حمام السباحة رغم البرد القارس، لكن يبدو أن الصورة قديمة لكنها نشرتها اليوم مرة أخرى.

الفنانة السورية إنجي خوري، ظهرت مرتدية "البكيني" المثير، وتخرج من حمام السباحة، دون أن تعلق على الصورة.

وانهالت التعليقات على الفنانة السورية المثيرة للجدل إنجي خوري عقب نشر الصورة، التي لم تحدد هل هي جديدة أم التقطت لها من قبل، إذ ظهرت بشكل مثير وشبه عارية تمامًا.

وعلق البعض متسائلًا :" هو الصيف وصل عندكم"، بينما غازلها البعض مشبهًا إياها بـ"الحوت الأزرق"، فيما لم تخلو التعليقات من الإيحاؤات الجنسية والشتائم والاتهامات للفنانة بتعمدها إثارة الغرائز الجنسية.




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