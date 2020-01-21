» وفاة شقيق مدرب النادي الأهلي

توفي حسن الصافي شقيق حمدي الصافي، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة "سيدات" بالنادي الأهلي، صباح اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يتم تحديد ميعاد العزاء خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان الصافي، منح فريق الأهلي راحة سلبية من التدريبات اليوم ولمدة 24 ساعة، على أن يستأنف تدريباته غدا الأربعاء.

يذكر أن الفريق الأول للكرة الطائرة بالأهلي «سيدات» يتصدر ترتيب جدول الدوري برصيد 30 نقطة بعد فوزه في 10 جولات بالعلامة الكاملة.