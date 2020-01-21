هروب مسئول كويتي ارتكب جريمة شائنة

21 يناير 2020 - 03:53 م

هرب قيادي سابق في البلدية الكويتية إلى خارج البلاد، عقب إدانته في قضايا فساد ببحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

وذكرت الصحيفة أن القيادي هرب وطلب اللجوء من فرنسا، مشيرة إلى أنه صدر ضده حكم غيابي ضده بالسجن 7 سنوات بتهم فساد. .

وقالت إن القيادي الهارب ادعى في طلب اللجوء أنه معارض سياسي، وزعم أنه تقدم بأوراق ترشحه للانتخابات البرلمانية قبل ذلك، وأنه مطارد من قبل حكومة بلاده.

ونقلت عن مصادر، أن القيادي الهارب سافر إلى فرنسا قبل 7 أشهر في رحلة علاج، ومكث هناك حين "علم بتحريك دعوى قضائية بحقه على خلفية استيلائه على أملاك الدولة، مشيرة إلى أنه قدم طلبا للجوء السياسي عقب صدور حكم محكمة الجنايات قبل نحو أسبوع".

ولفتت إلى أن إدارة منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" اتخذت كامل إجراءاتها بشأن تعميم اسم المتهم تمهيدا لضبطه وإعادته إلى البلاد، مؤكدة من جهة أخرى وجود اتفاقية لتسليم المتهمين بين الكويت وفرنسا، مشيرة إلى أن طلب اللجوء السياسي قد يعطل عملية تسليم المتهم.