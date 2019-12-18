» ليفربول يحقق فوزًا صعبا على مونتيري ويتأهل لنهائي المونديال

تأهل فريق ليفربول إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على مونتيري المكسيكي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في دور الـ4 من البطولة.

بدأ النجم المصرى محمد صلاح، المباراة مع ليفربول منذ البداية، وقدم مستوى جيد، وصنع هدف الريدز الوحيد، الذى سجله الغينى نابى كيتا، فى الدقيقة 12.

افتتح لاعب الوسط الغينى نابى كيتا، أهداف المباراة لفريق ليفربول، فى الدقيقة 12، بعد تلقيه تمريرة رائعة من محمد صلاح، انفرد على أثرها بالمرمى، ليضعها على يمين الحارس المكسيكى.

ولكن نجح فريق مونتيرى، فى تسجيل هدف التعادل سريعا، عن طريق روجيليو فونيس فى الدقيقة 14، بعد متابعته لكرة مرتدة من الحارس أليسون.

استمرت النتيجة على حالها فى الشوط الثانى، ولكن نجح المهاجم البرازيلى روبرتو فيرمينو فى تسجيل هدف الفوز القاتل لفريق الريدز، فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، بعد متابعته لعرضية أرنولد.

ويلتقى ليفربول مع فريق فلامنجو البرازيلى فى المباراة النهائية السبت المقبل، بعد تخطيه فريق الهلال السعودي، أمس الثلاثاء بنتيجة 3 – 1.