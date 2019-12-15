الأهلي سيخطف لاعب جديد من الزمالك بشهادة نسيب الخطيب

أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن مفاوضات يخوضها بعض مسئولي النادي الأهلي مع محمود علاء ومحمد عبد الغني لاعبي الزمالك.
وقال "زكي" : عبد الغني نشر صورة لنجله مرتدي التيشيرت الأحمر ، ويبدو أنه أهلاوي أو شيء من هذا القبيل.
وأضاف: أنا أتحدث عن معلومة من داخل النادي الأهلي لكني بصراحة لا أعرف تفاصيل عقد محمد عبد الغني مع الزمالك وكيف سيحل الأهلي هذه المعضلة.
واستدرك: ما يؤكد كلامي هو تعليق أسامة حسني - زوج ابنة الكابتن محمود الخطيب - على انضمام كهربا للأهلي حين علق وقال (الأول) بما يعني أن هناك ثاني وثالث.
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