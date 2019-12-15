"النبوي" يفجر مفاجأة بشأن مشهد إعدام طومان باي

15 ديسمبر 2019 - 01:00 ص

كشف خالد النبوي، عن مفاجأة في مشهد إعدام السلطان المملوكي طومان باي في مسسلسل "ممالك النار" الذي أثار جدلًا كبيرًا منذ الحلقات الأولى لعرضه.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "أنا مثلت المشهد كما هو موجود في الكتب، فطومان باي أعدم بهذا الشكل وطلب من الناس أن تقرأ الفاتحة 3 مرات".

