أمريكا: العقوبات على إيران وكوريا الشمالية "بديل الحرب"

15 ديسمبر 2019 - 12:50 ص

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، السبت، إن عقوبات بلاده على إيران وكوريا الشمالية هي "بديل عن الحرب".



جاء ذلك في تصريحات لقناة "CNBC" الأمريكية على هامش مشاركته في "منتدى الدوحة" الـ19 المنعقد بالعاصمة القطرية.

وأوضح منوتشين أن "الولايات المتحدة ترى في العقوبات بديلا عن الخيار العسكري، وتجدها مجدية".

وأردف: "نتحمل مسؤوليتنا فيما يتعلق بكوريا الشمالية وإيران وباقي المناطق الأخرى في العالم".

كان منوتشين أعلن، في كلمة خلال المنتدى، السبت، استعداد واشنطن لرفع العقوبات عن إيران، حال استوفت الأخيرة "الشروط الضرورية"، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.

بينما قال رئيس الورزاء الماليزي، مهاتير محمد، في كلمة بنفس المنتدى، في اليوم ذاته، إن العقوبات الأمريكية على إيران "مخالفة للقانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة".

وفرضت واشنطن عقوبات على طهران، في أغسطس/آب 2018، عقب قرار الرئيس دونالد ترامب بانسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع طهران، الذي تم التوصل إليه عام 2015.