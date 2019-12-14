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عمرو أديب:

هذا هو التفسير الوحيد لهدف صلاح المستحيل في سالزبورج

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح
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المصريون ـ متابعات

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علق الإعلامي عمرو أديب، على تسجيل محمد صلاح هدف في من زاوية مستحيلة في مباراة سالزبورج بدوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أن جزء كبير منه بسبب دعوة والدته له، معقبا: "ده من دعوة أمه وحبايبه.. لأن الجون ده ميجيش".
وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إن الصحف الأجنبية تتحدث عن سحر محمد صلاح في تسديده هذا الهدف، مضيفا: "الكرة دي غريبة، والعالم كله بيتفرج عليه، ومتحصلش غير برضا الأم".
وأشار "أديب" إلى أن محمد صلاح شخص طيب، ومحترم، وأمير، و"ربنا بيحبه"، لافتا إلى أن معلق المباراة كان يجب أن يعطي محمد صلاح حقه أكثر من ذلك، متابعا: "الصحف الأجنبية بتقول الفيزياء كانت وراء هدف صلاح".

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