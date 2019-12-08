» وفاة الداعية السلفي فوزي السعيد

توفي فجر اليوم الأحد، الداعية السلفي الشيخ فوزي السعيد إمام وخطيب سابق بمسجد التوحيد في رمسيس بعد تدهور حالته الصحية عن عمر يناهز 74 عامًا.

ويُعد الشيخ فوزي السعيد من كبار شيوخ ودعاة السلفية بمصر، وكان يعمل مهندسًا بإحدى شركات القاهرة الكبرى، كما أنه مؤسس وخطيب مسجد "التوحيد" الشهير بشارع رمسيس، بحي غمرة، في قلب القاهرة.

ونعت صفحة الشيخ أبو أسحاق الحويني، الداعية السلفي، وأكدت أن صلاة الجنازة ستقام بعد ظهر اليوم بمسجد حسن الشربتلي بالقاهرة الجديدة



