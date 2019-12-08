» هذا ما يفعله خالد النبوي في كواليس "ممالك النار"

08 ديسمبر 2019 - 12:11 م

شارك الفنان خالد النبوي، متابعيه، عبر حسابه على "إنستجرام"، بمقطع فيديو له من كواليس مسلسل "ممالك النار"، الذي يذاع على فضائية "ام بي سي"، ويدور أحداثه حول نهاية فترة حكم المماليك في مصر.

ويظهر "النبوي" في الفيديو، وهو يقوم بتدريبات على استخدام السيف، حيث يؤدي دور الأمير طومان باي، أحد فرسان المماليك .

وعلق "النبوي" على مقطع الفيديو قائًلا: "طومان باي مبيهزرش"، حيث حصد الفيديو أكثر من 40 ألف مشاهدة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الفيديو، مشيدين بدوره في المسلسل، وهذه أبرز التعليقات:"ما شاء الله عليك"، "بالتوفيق دائما إن شاء الله الممثل الخلوق المبدع"،"محترف"،" المسلسل تحفه جدًا".

وقد تصدر الفنان خالد النبوي، مؤشرات البحث في تويتر، على مدار الأيام الماضية، بسبب دروه في "ممالك النار".

يذكر أن مسلسل "ممالك النار" باكورة إنتاجات شركة "جينوميديا"، ويجمع عددًا من نجوم العالم العربي منهم خالد النبوي، رشيد عساف، محمود نصر، ياسين بن قمرة، كنده حنا، عبد المنعم عمايري، نضال نجم،وغيرهم .





