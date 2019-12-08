مفاجأة من أمير قطر بشأن نهائي خليجي 24

08 ديسمبر 2019 - 11:45 ص

قال الديوان الأميري القطري، اليوم الأحد، إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيحضر نهائي بطولة كأس الخليج 24، بين المنتخبين السعودي والبحريني.







وحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، "يشهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، ختام منافسات الرابعة والعشرين التي استضافتها العاصمة، إذ سيحضر المباراة النهائية التي ستجمع المنتخبين السعودي والبحريني".





وأضافت الوكالة الرسمية أن "الأمير سيتوج الفائزين في المباراة التي ستقام في استاد عبد الله بن خليفة (نادي الدحيل الرياضي) مساء الأحد.





وكان أمير قطر قد حضر افتتاح منافسات كأس الخليج على استاد خليفة الدولي، وأعقبت الحفل المباراة الأولى التي جمعت المنتخب القطري بنظيره المنتخب العراقي وانتهت بفوز العراق 2-1.







