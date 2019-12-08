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أول ظهور لـ نيللي كريم بعد إجرائها عملية جراحية

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نيللي كريم
نيللي كريم

علا خطاب

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ظهرت الفنانة نيللي كريم، لأول مرة بعد خضوعها لعملية جراحية، وهي برفقة الفنانة بشرى ومجموعة من الفنانين بالوسط الفني، في إحدى الحفلات الخاصة.

وقد نشرت الفنانة بشرى، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة لها برفقة نيللي كريم، خلال حضورها إحدى الحفلات الخاصة التي تجمعها مع عدد من أصدقائها في الوسط الفني.

كانت كشفت الفنانة نيللي كريم لوكالة "سبوتنيك" الروسية عن تفاصيل العملية الجراحية التي خضعت لها قبل يومين، إذ قالت إنها أجرت استئصالاً لورم حميد في الوجه، منذ 12 يومًا.

يأتي ذلك، بعدما سافرت نيللي كريم، منذ عدة أيام إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إجراء عملية جراحية داخل أحد المستشفيات المتخصصة في العين والأذن.

وكشفت نيللي كريم، عن اسم المستشفى الذي دخلته ويدعى "ماساتشوستس للعيون والأذن" بجامعة هارفارد الأمريكية.


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