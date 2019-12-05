مدرب السعودية: سنحاول التتويج بلقب "خليجي 24"

05 ديسمبر 2019 - 11:19 م

قال الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، إن فريقه سيحاول بشتى الطرق التتويج بلقب كأس الخليج لكرة القدم المقامة في قطر (خليجي 24).



جاء ذلك بعد فوز السعودية على قطر بهدف دون رد في المربع الذهبي للبطولة الخليجية.



وفي مؤتمر صحفي، الخميس، أكد رينارد "تأهلنا للنهائي ولكننا لم نفز بالبطولة بعد، علينا الآن التركيز على الفوز في النهائي".



وأضاف "خضنا مباراة صعبة للغاية أمام المنتخب القطري، أهنئ اللاعبين على الأداء والفاعلية، أشعر بالسعادة للهدف الذي سجله أحد اللاعبين الشباب بالفريق".



وأوضح رينارد "المنتخب السعودي لديه لاعبون مميزون، فالمنتخب القطري فريق قوي وأنا سعيد باللعب أمام بطل آسيا".



وعن المواجهة المكررة مع البحرين ، قال رينارد "المباراة في النهائي تختلف عما كانت عليه في مرحلة المجموعات، فالمهم الآن هو الفوز بالكأس، اللاعبون تعرضوا للإرهاق مؤخرًا، ولكن عليهم أن يحافظوا على الروح العالية".

