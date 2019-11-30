» شاهد.. دينا تشعل الأجواء في مهرجان القاهرة السينمائي

أثارت الفنانة والراقصة دينا، الجدل، على مواقع التواصل الاجتماعي، بوصلة رقص لها بالحفل الخاص الذي أقيم بعد انتهاء حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 41 .

وقد شاركت الإعلامية إنجي علي، متابعيها عبر حسابها على "إنستجرام"، مقطع فيديو للفنانة دينا وهي ترقص على هامش حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ41.

وظهرت دينا في الحفلة، وهي ترقص بفستان ذهبي، قصير، وسط تفاعل الجمهور.

وانطلق أمس الجمعة، حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ41، والمقام بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور فني وإعلامي حاشد.