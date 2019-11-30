» تسير 24 كيلومترًا يوميًا.. وهذه هى المكافأة

30 نوفمبر 2019 - 11:51 ص

لم تكن تتوقع أنه سيتم مكافأتها على مجهودها الذي لا يشعر به أحد، إلا أنه ما زال هناك قلوب خيرة تشعر بالآخرين، وتشاركهم آلامهم ومتاعبهم.

ودأبت أدرينا إدواردز وهي نادلة في مطعم بولاية تكساس الأمريكية، على السير يوميًا من منزلها لمسافة 24 كيلو مترًا من منزلها إلى مكان عملها حوالي 4 ساعات يوميًا، ولم تكن تشكو بل كانت مجتهدة في عملها لا تتأخر عنه ولا تظهر تعبها من هذا المجهود الذي تقوم به.

وكانت مفاجأة أدرينا من زوجين تقوم على خدمتهما في مطعم" ديني" الذي تعمل به، وكانت تقدم الطعام لهما يوميًا، وعندما اكتشفا ما تقوم به، توجها إلى معرض سيارات وقاما بشراء سيارة نيسان سنترا 2011 وعادا إلى المطعم وقدما لها الهدية التي فرحت بها جدًا، وأكدت أنها كانت تبذل قصارى جهدها لتوفير ثمن السيارة، حسبما نشرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.