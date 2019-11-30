» فنانة شهيرة تحرج أحد معجبيها فى ختام مهرجان القاهرة

30 نوفمبر 2019 - 11:49 ص

أثارت الفنانة أمينة خليل، غضب بعض متابعيها، وذلك بعد رفضها التصوير مع معجب على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بدورته الـ41.

وعرضت الفنانة أمنية خليل، أحد معجبيها لموقف محرج، حيث ألح أحد المعجبين على التصوير معها، لكنها رفضت وقالت له: "لو أتصورت معاك يبقى لازم أتصور مع الناس دي كلها"، ثم تركته كي تستكمل التقاط عدة صور شخصية لها من قبل المصورين المتواجدين بالحفل.

وانطلق أمس الجمعة، حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 41، والمقام بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور فني وإعلامي حاشد.