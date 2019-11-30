» الأرصاد: ألزموا منازلكم غدًا

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حذرت الدكتورة إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من قدوم موجة طقس باردة، قائلةً: "على من يتواجد خارج المنزل ليلاً أن يصطحب معه "جاكيت" خفيفًا أو ليلزم منزله".

وكشف شاكر خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، عن وجود شبورة مائية كثيفة على الطرقات القريبة من المسطحات المائية.

 ونوهت مديرة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بأن غدًا الأحد، توجد فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري، وهي أمطار غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

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