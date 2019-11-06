«الغندور» حكمًا لمباراة المنتخب الوطني أمام ليبيريا

06 نوفمبر 2019 - 07:29 م

قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور، تعيين أحمد الغندور لإدارة المباراة الودية للمنتخب الوطني أمام نظيره الليبيري غدًا الخميس.

ويعاون أحمد الغندور كل من هانى خيرى وشريف عبد الله مساعدان، ومعهم محمود بسيوني حكما رابعا.

ويشهد معسكر منتخب مصر الحالي تواجد 21 لاعباً فقط من أصل 32 لاعباً بعد قبول إعتذار نادي بيراميدز بعدم إرسال لاعبيه إلا فى الأجندة الدولية التى تنطلق يوم 11 نوفمبر، وهو ما رفضه الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري ليقرر معه استبعاد سباعي بيراميدز من المعسكر بالكامل واكتفى الجهاز الفنى بقائمة اللاعبين المتواجدة حاليا بالمعسكر وهم محمد الشناوى (الأهلى) محمد عوّاد (الزمالك) محمد بسام (طلائع الجيش) أحمد فتحى (الأهلى)،) محمد هانى (الأهلى) عبد الله جمعة (الزمالك)، محمود وحيد (الأهلى)) محمود علاء (الزمالك)، رامى ربيعة (الأهلى) باهر المحمدى (الإسماعيلى) طارق حامد (الزمالك)، عمرو السولية (الأهلى) حمدى فتحى (الأهلى) محمد مجد أفشة (الأهلى)، حسين الشحات (الأهلى) أحمد السيد زيزو (الزمالك)، حسام حسن (سموحة) مروان حمدى (وادى دجله) احمد جمعة (المصرى)، أيمن أشرف " الأهلي" و كريم طارق " الطلائع" على أن ينتظم المحترفين أحمد حجازى (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى) محمد الننى (بشكتاش التركى) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالى) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزى) محمود عبد المنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالى) فى المعسكر يوم 11 نوفمبر الجارى.