  • السبت 31 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر12:43 م
بحث متقدم
صورة من الفيديو

فيديو نادر لزيارة سعد زغلول للصعيد ولقاءه بـ"الشرقاوي"

الملك سلمان

بأمر الملك سلمان.. كشف سر الأوامر الملكية التي فاجأت الجميع

عمر البشير

حقيقة الإفراج عن «البشير»

الاهلى

رسميا.. السويسرى رينيه فايلر مديرًا فنيًا للأهلى

بن سلمان

شاهد.. كيف يقضى محمد بن سلمان يومه

الإعلامي عمرو أديب

أديب: "اضرب المربوط يخاف السايب"

شرطة الكويت

الكويت.. القبض على 4 مصريين فى واقعة سرقة

ريهام السعيد

ريهام سعيد تعلق على قرار إيقافها: "ذبحوني"

عكاشة

"عكاشة": خسرت ملايين من أجل الوطن ولازم ألبس برندات

بن سلمان وأحلام

"أحلام" لـ"بن سلمان": أتمنى أن تقبل مني هذا الشىء

السعودية تنافس بـ"المرشحة المثالية" في مهرجان فينيسيا

الصفحة الأخيرة

" المرشحة المثالية" في مهرجان فينيسيا
" المرشحة المثالية" في مهرجان فينيسيا

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

«البناطيل في الجامعات» يتصدر الترند في السعودية

#

السعودية وقطر تطالبان أطباء هذه الدولة بمغادرة أراضيهما

#

صور.. القبض على أمير "داعش" في اليمن

#

شاهد.. النائب محمد الكومي في احتفالية مستقبل وطن بالأم المثالية

السعودية

المرشحة المثالية

مهرجان فينيسيا

مهرجان البندقية

تشارك المملكة العربية السعودية في مهرجان فينيسيا السينمائي، بفيلم "The Perfect Candidate " أو "المرشحة المثالية" للمخرجة هيفاء المنصور، ضمن عروض المسابقة الرسمية للمهرجان.

وتدور أحداث الفيلم حول طبيبة سعودية شابة تقرر الترشح لمنصب في الانتخابات البلدية، ويتطرق إلى مجموعة من التغيرات الاجتماعية التي طرأت على الواقع السعودي، بالإضافة إلى طموحات المرأة السعودية.

و"المرشحة المثالية" يلعب بطولته ميلا الزهراني، ونورا العواض، وضاحي الهلالي، وهو أول فيلم سعودي يحصل على دعم من المجلس السعودي للأفلام.

والفيلم الذي تم تصويره بالكامل داخل السعودية يأتي امتدادا لاهتمام المنصور بقضايا المرأة داخل السعودية وخارجها، إذ تطرقت في فيلمها قبل الأخير "ماري شيلي" إلى الروائية البريطانية التي كانت تحاول تأليف كتاب، والناس من حولها يحاولون إقناعها بأنها غير قادرة على ذلك، وذلك قبل 100 عام، وهو وضع شبهته المخرجة بأنه يشبه وضع المرأة في السابق.

وفي فيلمها الروائي الأول "وجدة" الذي عرض عام 2012 بمسابقة "آفاق" بفينيسيا تابعت المنصور أحلام فتاة صبية بركوب الدراجة الهوائية والموانع الآتية من عمق التقاليد التي تمنعها من ذلك على خلفية وضع عائلي شائك.

وترشح فيلم "وجدة" لعدد من الجوائز منها جائزة البافتا كأفضل فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزية، كما تم ترشيحه لجائزة أوسكار الفئة نفسها، لتكون المرة الأولى التي يترشح فيها فيلم سعودي لـ"أوسكار"، كما حظيت المخرجة بعضوية أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية المتحركة الأمريكية المانحة لجوائز الأوسكار منذ عام 2016.

 وسبق أن تعاونت المخرجة مع شبكة "نتفليكس" في فيلم بعنوان "Nappily Ever After "، بالإضافة إلى فيلم "Mary Shelley " الذي شارك في مهرجان تورنتو السينمائي عام 2017.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في خطى محمد! (2/2)

محمود سلطان

هيلاري.. الأنثى الرقيقة والحديدية

فراج إسماعيل

السودان..دماؤنا التى تجرى هناك

د. هشام الحمامي

بين الجاحظ و الشكلانية الروسية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» السعودية تحذر رعاياها من زيارة هذه الأماكن
» حادث طائرة مروّع يقتل فنّانين وابنهما
» السعودية تنافس بـ"المرشحة المثالية" في مهرجان فينيسيا
» الموعد والقنوات الناقلة ليفربول وبيرنلي بـ"البريميرليج"
» تفاصيل مثيرة.. العثور على ربة منزل وطفلها داخل صبة خرسانية
» "مجهزتش الأكل" فمزق بطنها في الشرقية
» «السيسى» يزور الكويت
» ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بـ"سيلفي" من داخل الحمام
» مقتل وإصابة 50 شخصًا فى انفجار بمصنع كيماويات
» 20 لاعبًا بقائمة الزمالك استعدادًا لـ«زعيم الثغر»
» «معلول» يطير إلى تونس

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:35

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات
مختار نوح