"عكاشة": خسرت ملايين من أجل الوطن ولازم ألبس برندات

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قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن المجتمع ينظر إلى رجال الإعلام على أنهم من صفوة المجتمع، ويجب أن يكون مظهرهم ملائم لذلك، مضيفًا: "مش معقول هروح ألبس من باتا لازم أشتري برندات".
وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، إلى أن الأعباء المالية التي يتحملها الإعلاميون أدت إلى سهولة اختراق عمليات غسيل الأموال للإعلام في مصر، منوهًا بأن الأجور ضعيفة في المجال الإعلامي وهو ما يعد خطئًا.

وأضاف: "أنا مش هتكلم عن الخطأ ده لحسن حد يفتكر اني بتكلم عن فلوسي.. أنا خسرت ملايين من أجل هذا الوطن، وإن قدر لي أن أمتلك ملايين أخرى لكررت ما فعلت".

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