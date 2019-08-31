» الموعد والقنوات الناقلة ليفربول وبيرنلي بـ"البريميرليج"

31 أغسطس 2019 - 10:27 ص

يواجه فريق ليفربول نظيره بيرنلي، ضمن لقاءات الجولة الرابعة لبطولة الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم "البريميرليج".

وتقام المباراة فى السادسة والنصف مساء، على ملعب تيرف مور، وتُذاع عبر قناة bein sports hd2 .

ويدخل ليفربول اللقاء وعينه على تحقيق الفوز الرابع على التوالى، كما يسعى صلاح لتسجيل رابع أهدافه في البريميرليج بعد التسجيل في مرمى نوريتش بالجولة الأولى التي فاز بها الفريق بأربعة أهداف لهدف وهدفين في شباك أرسنال فى الجولة الماضية.