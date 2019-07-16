» رد ناري من فنانة شهيرة على تصريحها المهين للخادمات

أحمد عادل شعبان
رفضت الفنانة السورية كندة علوش التصريحات المنسوبة لها بشأن عدم السماح للخادمات بلمس ابنتها.
وقالت "كندة" في تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر" : "نشر على لساني (لاأسمح للخادمات بلمس ابنتي)".
وأضافت: "أولاً أنا لااستخدم لفظ خادمة بل عاملة أو مدبرة منزل وماقلته كالتالي (لاأحد يساعدني في تفاصيل ابنتي فأنا وحدي من اهتم بها وبتفاصيلها)".
وأردفت: "ليس لدينا في منزلنا خادمات بل عاملة منزل واحدة تحمل ابنتي وتلعب معها ولكني وحدي من أعتني بكل مايخص ابنتي".
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