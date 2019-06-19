» أول تحرك رسمي مصري بعد أزمة المصريين في الكويت

19 يونيو 2019 - 07:56 ص

شكلت وزارتا الهجرة والسياحة، الثلاثاء، لجنة تضم ممثلي الوزارتين، فضلا عن ممثلي جهاز حماية المستهلك وغرفة الشركات السياحية؛ لمتابعة الشكوى التي تقدم بها عدد كبير من المصريين المقيمين بالكويت، عقب إلغاء تذاكر الطيران الخاصة بهم بدون إنذار من قبل شركتي الحجز.

وذكر بيان لوزارة الهجرة، أنه تم الاتفاق أيضا على دفع الشركتين المشكو في حقهما من قبل المصريين بالكويت، قيمة التذاكر بالكامل للمتضررين، كما تم الاتفاق على فتح حساب بغرفة شركات السياحة سيتم التحويل عليه المبالغ الخاصة بالتعويضات المتضررين.

وأشار إلى أنه على أي مواطن متضرر وتم إلغاء التذكرة الخاصة به، أن يتقدم الى اللجنة أو أي جهة من الجهات المشكل منها اللجنة، ليتم دفع التعويض له عن التذكرة التي تم إلغاؤها.

وأكدت وزارتا الهجرة والسياحة استمرار متابعتهما للمشكلة؛ حتى يسترد كافة المتضررين من المصريين بالكويت كافة مستحقاتهم.

كانت إدارة رعاية المصريين بالخارج بوزارة الهجرة، قد استقبلت شكوى تفيد بأن عددًا كبيرًا من المصريين العاملين المقيمين بدولة الكويت والذين حجزوا تذاكر الطيران للعودة إلى مصر من خلال شركات تعمل وسيطًا عن طريق الإنترنت، إلا أنهم فوجئوا بإلغاء الحجوزات قبل السفر بساعات عن طريق شركة الحجز في مصر، وتبين لهم عند سؤالهم بالمطار أن الشركة هي التي ألغت الحجز بدون إبداء أسباب لذلك أو إرجاع قيمة التذاكر.