اتصال مفاجيء بين "صلاح" و شيخ الأزهر .. ماذا حدث بينهما؟

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شيخ الأزهر

صلاح

تلقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر - اتصالا هاتفيا من النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي.

وأكد صلاح على تقديره لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وسعادته الغامرة بالحديث إليه .

من جانبه، رحب فضيلة الإمام الأكبر باتصال صلاح، واصفًا إياه بالابن الخلوق، والقدوة المتميزة للشباب، موصيًا إياه بعدة وصايا جاء نصها: "أنصحك بالتمسك بالتواضع دائمًا فهو سبيلك إلى الارتقاء أكثر وأكثر، وأن تُداوم على إسداء الخير وحب الفقراء، ومساعدة الضعفاء"، مشيدًا بأخلاقه وتمثيله المشرف للمسلم الذي يعيش بالمجتمعات الغربية، داعيًا له بالتوفيق والحفظ والسداد.

وفي نهاية الاتصال، وعد "صلاح" فضيلة الإمام الأكبر بالبقاء على العهد والتمسك بوصايا فضيلته، وأنه سيجتهد دائمًا ليكون عند حسن ظن فضيلته ومحبيه وداعميه وأهله ووطنه.


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