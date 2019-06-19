ترامب وزوجته يتوجهان إلى فلوريدا لهذا السبب الهام

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توجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بصحبة قرينته ميلانيا إلى ولاية فلوريدا لإطلاق حملته الانتخابية.
ومن المقرر عقد الاجتماع الجماهيري الحاشد في ساحة تتسع لنحو20 ألف شخص؛ حيث قال الرئيس أن كثيرين آخرين تقدموا للحصول على تذاكر للدخول.

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