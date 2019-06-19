الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات على تركيا لهذا السبب

19 يونيو 2019 - 12:00 ص

يبحث الاتحاد الأوروبي اتخاذ تدابير عقابية ضد تركيا بسبب أنشطة التنقيب عن الغاز في جنوب البحر المتوسط، في خطوة قد تؤدي إلى تدهور العلاقات بين أنقرة وبروكسل إلى مستوى منخفض جديد.



وخلال اجتماع في لوكسمبورج اليوم الثلاثاء، دعا وزراء الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية وأذرع السياسة الخارجية إلى "تقديم خيارات لتدابير مناسبة بدون تأخير" وفقا لبيان مشترك من حكومات الدول الـ28 الأعضاء بالاتحاد. وقد تمهد هذه الخطوة الطريق لفرض عقوبات موجهة ضد شركات وأفراد شاركوا في أنشطة التنقيب.



كما أكدت الحكومات مجددا أن المحادثات بشأن تحديث اتفاق الجمارك بين الاتحاد الأوروبي وتركيا والمحادثات الخاصة بانضمام تركيا إلى الاتحاد مجمدة.



وقال الوزراء إن التنقيب قبالة سواحل قبرص سيكون له "تأثير سلبي خطير فوري مثلما تؤثر هذه الأعمال غير القانونية على العلاقات الأوروبية التركية.

