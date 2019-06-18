محمد فضل يفجر مفاجأة بشأن تنظيم "أمم أفريقيا"

18 يونيو 2019 - 11:50 م

قال محمد فضل، مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، إن المسابقة التي تستضيفها مصر 21 يونيو الجاري ستكون بداية جيدة لاستضافة كأس العالم.



وأضاف في تصريحات لقناة «إم بي سي مصر»، مساء الثلاثاء: «كل قطاعات الدولة تعمل بمنتهى القوة لإظهار كأس الأمم في أبهى صورة من مصر».

