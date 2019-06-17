» مقاطع جنسية فى مسلسل عربى يثير غضب السوشيال ميديا

حالة من الغضب والاستياء يعيشها المجتمع الأردني، في الآونة الأخيرة، وذلك بعد عرض شبكة "نتفليكس"، العالمية، الموسم الأول من مسلسل "جن" الأردني، والتي يعتبر أول إنتاجات "نتفليكس" العربية، مطالبين بوقف العرض لاحتواء العمل على مشاهد جريئة لا تناسب قيم المجتمع الأردني.

أثار المسلسل استياء الجمهور الأردني الذي عبر عن غضبه عبر "تويتر" مطالبين المسئولين للتدخل، ووقف عرضه، وقد نشرت الصحف الأردنية الخميس الماضي، أنباء عاجلة عن تدخل مدعي عام عمان، والدي أوعز إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، في مديرية الأمن العام، باتخاذ الاجراءات الفورية لوقف بث المسلسل.

تدور أحداث "جن" حول مجموعة من الشبان الأردني من طلاب إحدى المدارس، الذين يتعرضون للقتل ومواجهة الجن بعد رحلة مدرسية في مدينة البتراء السياحية، ويبدأ الخطر بمقتل أحدهم، ومحاولة انتحار الآخر، حيث تلبسه "جني".

الغضب الأردني من المسلسل جاء لعدة أسباب وهي بحسب تعليقاتهم على "تويتر":

1- المشاهد الإباحية حسب وصفهم، ويقصدون بها مشهدين لسلمى ملحس "ميرا" الأول كانت تقبل فيه زميلها في الجامعة ياسر الهادي "فادي"، في حافلة المدرسة، قبل توجههم إلى الرحلة، والثاني مشهد لقبلة أطول بينها وبين حمزة أبو عقاب "كراس" الجني المكلف بحمايتهم من الجن الشرير.

2- الألفاظ النابية، حيث يُكرر الشباب بينهم وبين بعض مجموعة من الشتائم التي تمس الأعراض، على الفتيات زميلاتهم وعلى أنفسهم.

3- تحرر الفتيات، حيث ظهرت العديد من مظاهر التحرر التي لا تتناسب مع قيم المجتمع الأردني منها العلاقات المتعددة مع الشباب، والخروج معهم ليلًا دون رقيب، وحضور حفلات في منزل زملائهم الشباب، بعلم الأب ودون اعتراض منه.

4- تشويه صورة المجتمع الأردني، وذلك بسبب مشاهد التقبيل والتحرر بين الفتيات والشباب، بالإضافة لطريقة الملابس التي يرتدونها، وأيضًا شرب الشباب للخمر وحديثهم عن العلاقات الجنسية بتحرر.

5- انتقاد آخر طال الجهات الحكومية في الأردن التي سمحت بتصويره، دون معرفة محتواه.