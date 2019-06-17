أجرأ 10 فنانات على "إنستجرام".. المصريات يتصدرن

تثير بعض الفنانات الجدل بمجرد نشر صورهن على موقع "إنستجرام"، وذلك بسبب جرأتهن الزائدة، ما يجعلهن يواجهن تعليقات كثيرة وانتقادات، بعض الفنانات يواجهن هذه التعليقات بالرد عليها وأن هذه حياة خاصة، وآخريات يتجاهلن أو حتى يمنعن خاصية التعليق.

أجرأ الفنانات على "إنستجرام":

1-منة جلال

تشارك منة جلال جمهورها بصورها من سهرات خاصة أو إجازتها الصيفية، وتنشر عبر حسابها على Instagram صورها بـ"المايوه" ولا تخاف من الانتقادات وتنشر أكثر من صورة تستعرض فيها إطلالاتها.

2-قمر

تأتي في المرتبة الثانية اللبنانية قمر التي تنشر صورها بالمايوه وصور أخرى من جلسات تصوير جريئة، وتكتب تعليقات تؤكد فيها أنها حياتها الشخصية ولا دخل لأحد بها.

3-لاميتا فرنجية

المرتبة الثالثة من نصيب لاميتا فرنجية التي كثيرا ما تنشر صورها على الشاطي بالمايوه وبملابس شفافة.

4- منة فضالي

تأتي في المرتبة الرابعة منة فضالي التي تنشر هي الأخرى صورها بالمايوه، ولكن لا تكون الصورة كاملة، كما تنشر صورها بملابس قصيرة وهو ما يتسبب في موجة انتقادات لها.

5- نسرين أمين

المرتبة الخامسة من نصيب نسرين أمين التي ظهرت في جلسة تصوير بالمايوه، ولم تهتم بكل ما كتب لها من تعليقات سلبية.

6-دوللي شاهين

وجاءت دوللي شاهين في المرتبة السادسة، هي أيضا تنشر صورها وهي ترتدي مايوه وكاش مايوه، كما تظهر في صور بملابس قصيرة وفساتين شفافة.

7-هيدي كرم

تنتضم للقائمة هيدي كرم التي شاركت جمهورها بصورتها وهي ترتدي كاش مايوه، شبهه البعض بملابس النوم، ورغم الانتقادات والتعليقات السلبية، تجاهلت الأمر.

8-مايا دياب

المطربة اللبنانية مايا دياب تأتي في المرتبة الثامنة بصورها من حفلات خاصة ومناسبات تظهر فيها بفساتين شفافة تثير الجدل.

9-رانيا يوسف

المرتبة التاسعة من نصيب رانيا يوسف التي تنشر صورها من سهرات وهي ترتدي "هوت شورت" أو فيديوهات وهي ترقص.

10- إيمي سالم

المرتبة العاشرة من نصيب إيمي سالم التي تنشر صورها على الشاطئ ولكن تحاول ألا تُظهر المايوه الذي ترتديه فتقص الصور.



