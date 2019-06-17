» فنان شهير يثير الجدل برقصة فى "الحمام"

أثار مقطع فيديو للفنان محمد رمضان ضجة كبيرة بين المشاهدين على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حركاته التي قام بها بناء على طلب من تلتقط له المقطع.

ويظهر رمضان في مكان ضيق وكأنه في الحمام، ويرتدي ملابس رياضية ويقوم بحركات راقصة ويقول "شحنة" الرقص، ويغمز بعدها الشابة التي تلتقط الفيديو، لتعود وتطلب منه تكرار الرقصة فينزع عنه الجاكيت ويكرر الحركات الراقصة.