هدية غريبة من رجاء الجداوى لـ عمرو أديب على الهواء

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أهدت الفنانة رجاء الجداوي، الإعلامي عمرو أديب، هدية بمناسبة عيد الأب. وعرض "أديب"، خلال تقديمه لبرنامجه عبر فضائية "إم بي سي مصر" الهدية وهي عبارة عن ميدالية وسلسلة، معقبًا: "فيه حد افتكر الأب".

وقال أديب خلال برنامجه " الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "الأب الغلبان المسكين اللي بيتعب ويشقى ومحدش بيشكره".

من جانبها، قالت رجاء الجداوي: "الأب هو عمود البيت، وهو الذي يجب عليه أن يتناقش مع زوجته لحل المشاكل العائلية، وقامت باعطائه ميدالية بحرف من اسمه ".

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