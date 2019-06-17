هدية غريبة من رجاء الجداوى لـ عمرو أديب على الهواء

17 يونيو 2019 - 10:02 ص





أهدت الفنانة رجاء الجداوي، الإعلامي عمرو أديب، هدية بمناسبة عيد الأب. وعرض "أديب"، خلال تقديمه لبرنامجه عبر فضائية "إم بي سي مصر" الهدية وهي عبارة عن ميدالية وسلسلة، معقبًا: "فيه حد افتكر الأب".



وقال أديب خلال برنامجه " الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "الأب الغلبان المسكين اللي بيتعب ويشقى ومحدش بيشكره".



من جانبها، قالت رجاء الجداوي: "الأب هو عمود البيت، وهو الذي يجب عليه أن يتناقش مع زوجته لحل المشاكل العائلية، وقامت باعطائه ميدالية بحرف من اسمه ".

