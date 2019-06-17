أمريكا تنشر قواتها بـ6 مواقع بولندية

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أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوس بلا شك، أنه سيتم نشر القوات الأمريكية في 6 مواقع على أراضي بولندا، خاصة في شرق البلاد.

ونقل "راديو بولندا" عن الوزير، قوله: "في إطار الاتفاقية توصلنا إلى اتفاق بأنه سيكون في بولندا ست نقاط لتمركز الوحدات الأمريكية".

كما أشار الوزير إلى أنه من المهم تقوية الجناح الشرقي لحلف الناتو، وبالتالي الجناح الشرقي لبولندا، من أجل "ردع أي معتد محتمل". ووفقًا لبلاشك، فإن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في واشنطن هي "نجاح لا شك فيه"، حيث إن الغزاة المحتملين سيفهمون الآن أن الهجوم على بولندا "لا يعني نزاعًا محليًا، بل صراعًا عالميًا".

وقد اتفقت الولايات المتحدة وبولندا على نشر سرب من طائرات الاستطلاع الأمريكية من طراز MQ-9 على الأراضي البولندية يوم 12 يونيو.

ورد هذا البند في البيان المشترك حول التعاون في مجال الدفاع، والذي تم توقيعه، يوم أمس الأربعاء، من قبل الرئيسين دونالد ترامب وأندرج دودا.

في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ناقش مع الرئيس البولندي أندريه دودا مسألة نشر ألفي جندي في بولندا.


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