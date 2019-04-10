» الرئيس الأمريكي: "السيسي" يقوم بـ"عمل عظيم"

10 أبريل 2019 - 01:30 ص

أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بـ«العمل العظيم» الذي يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال استقباله، الثلاثاء، في البيت الأبيض للمرّة الثانية.



وقال ترامب بحضور السيسي: «أعتقد أنّه يقوم بعمل عظيم»، مضيفا: «العلاقات بين مصر والولايات المتّحدة لم تكُن يوماً جيّدةً أكثر ممّا هي عليه اليوم».



من جهته، قال وزير الخارجيّة الأمريكي، مايك بومبيو، إنّ المصريين «بلا شكّ شريك مهم للأمن» خصوصا في مواجهة «التّهديدات الإرهابيّة في سيناء».

