» الرئيس الأمريكي: "السيسي" يقوم بـ"عمل عظيم"

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أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بـ«العمل العظيم» الذي يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال استقباله، الثلاثاء، في البيت الأبيض للمرّة الثانية.
وقال ترامب بحضور السيسي: «أعتقد أنّه يقوم بعمل عظيم»، مضيفا: «العلاقات بين مصر والولايات المتّحدة لم تكُن يوماً جيّدةً أكثر ممّا هي عليه اليوم».
من جهته، قال وزير الخارجيّة الأمريكي، مايك بومبيو، إنّ المصريين «بلا شكّ شريك مهم للأمن» خصوصا في مواجهة «التّهديدات الإرهابيّة في سيناء».
وأضاف الوزير الأمريكي: «أنا ممتنّ للغاية للرئيس السيسي. لقد كان أيضا متميّزا فيما يتعلّق بالحرّية الدينيّة».

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