  • الأربعاء 10 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر04:20 ص
بحث متقدم
العميد خالد عكاشة

خبير أمني يكشف دلالات استخدام داعش طفلا في تفجير سيناء

ياميش رمضان.. للأغنياء فقط

"شعبة العطارة" تزف بشرى سارة بشأن ياميش رمضان

بومبيو

بومبيو يتعهد بفرض عقوبات على مصر حال هذا الأمر

المستشار أبو شقة

"أبوشقة" يكشف معلومة هامة عن التعديلات الدستورية

تامر أمين

"أمين" يفجر مفاجأة عن منفذ هجوم الشيخ زويد

الشيخ كشك

بعد إعجاب المتطرفين به.. مطالب بحظر خطب «الشيخ كشك»

رئيس جامعة المنصورة يوافق على إجراء عملية زرع "كبد" لمريض سوري

«عبير» للمحكمة: زوجي باع كبدي في المزاد

مجلس الأمة الكويتي

نواب كويتيون يطالبون بقطع الكهرباء عن القنصلية المصرية

ترامب والسيسي

ماذا قال «ترامب» عن التعديلات الدستورية فى مصر؟

وزير التموين

المشاركة في استفتاء تعديل الدستور يؤدي لانخفاض الأسعار

بالفيديو..

خبير أمني يكشف دلالات استخدام داعش طفلا في تفجير سيناء

آخر الأخبار

العميد خالد عكاشة
العميد خالد عكاشة

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

قبيل اختفائه.. تفاصيل جديدة عن حياة "البغدادي"

#

7 قتلى في تفجير سيارة مفخخة وسط مقديشو

#

«داعش» يعدم 5 صيادين في العراق

#

قوة أمريكية تحاصر «البغدادي» على حدود العراق وسوريا

أكد العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، أن التنظيمات الإرهابية لم تعد قادرة على تنفيذ عمليات ضخمة في سيناء كما كان في السابق، بفضل العملية الشاملة سيناء.
وأوضح "عكاشة"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، أن استعانة تنظيم داعش بطفل يبلغ 15 عام في تنفيذ عملية تفجير الشيخ زويد اليوم، ليس جديدا على داعش، حيث سبق واستخدموا الأطفال في العمليات الانتحارية.
ولفت إلى أن داعش تواجه أزمة في سيناء بعد نجاح العملية الشاملة سيناء، لافتا إلى أن عمليات داعش بالدول العربية في الفترة الأخيرة يغلب عليها طابع الثأر أكثر من الحسابات السياسية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

فضيحة الأهلي.. من يدفع ثمنها؟!

فراج إسماعيل

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» الرئيس الأمريكي: "السيسي" يقوم بـ"عمل عظيم"
» معلومات هامة بشأن "متلازمة التعلق بالمشاهير"
» عالم مصريات يفجر مفاجأة مدوية عن الأهرامات
» «أبوتريكة» يرد على دعوة«الكاف» لحضور القرعة بالقاهرة
» شاهد: "السيلفي" يهدد السياح في تايلاند بالإعدام !!
» الرئيس الجزائري المؤقت يطلق 3 تعهدات
» بعد العقوبات الأمريكية.. الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة
» ليفربول يضع قدمًا في نصف نهائي أبطال أوروبا
» قتال طرابلس يعرض نصف مليون طفل للخطر المباشر
» تصريح صادم لـ"ترامب" بشأن تعديل الدستور في مصر
» لأول مرة.. "الصم والبكم" يناقشون التعديلات الدستورية

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • شروق

    05:38 ص

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:38

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول