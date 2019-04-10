خبير أمني يكشف دلالات استخدام داعش طفلا في تفجير سيناء

10 أبريل 2019 - 01:00 ص

أكد العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، أن التنظيمات الإرهابية لم تعد قادرة على تنفيذ عمليات ضخمة في سيناء كما كان في السابق، بفضل العملية الشاملة سيناء.



وأوضح "عكاشة"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، أن استعانة تنظيم داعش بطفل يبلغ 15 عام في تنفيذ عملية تفجير الشيخ زويد اليوم، ليس جديدا على داعش، حيث سبق واستخدموا الأطفال في العمليات الانتحارية.



ولفت إلى أن داعش تواجه أزمة في سيناء بعد نجاح العملية الشاملة سيناء، لافتا إلى أن عمليات داعش بالدول العربية في الفترة الأخيرة يغلب عليها طابع الثأر أكثر من الحسابات السياسية.









