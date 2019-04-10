بيني جانتس: أنا رئيس وزراء إسرائيل القادم

10 أبريل 2019 - 12:00 ص

أعلن زعيم حزب «أزرق أبيض» ?بيني جانتس? أن «هذا اليوم هو يوم تاريخي فقد فزنا، وقد صوت لنا أكثر من مليون إسرائيلي»، مضيفا: «أشكر رئيس الوزراء ?بنيامين نتانياهو? لأنه قام بخدمتنا وبذلك فزنا».



وخلال كلمة أمام حملته في ?تل أبيب?، أوضح أنه «يجب أن نحصل على تفويض من الرئيس بصفتنا الحزب الأكبر»، مشيراً إلى أنه «في الإنتخابات هناك فائزون وهناك خاسرون، وفي هذه الإنتخابات نحن الفائزون».

