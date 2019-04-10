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نداء تونس" ينتخب 32 عضوًا لمكتبه السياسي

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الأمين العام لـ«نداء تونس» يعلن استقالته

أعلن حزب حركة "نداء تونس"، الثلاثاء، انتخاب 32 عضوًا لمكتبه السياسي في ختام مؤتمره الانتخابي.
واستجاب المؤتمر لدعوة الرئيس الباجي قايد السبسي بإلغاء تجميد عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد في حزب "نداء تونس". 
جاء ذلك في تصريحات للإعلاميين أدلت بها سميرة بالقاضي، رئيسة مؤتمر حركة "نداء تونس" (ليبرالي/ 40 نائبًا)، عقب انتهاء اجتماع للجنة المركزية للحزب.
وكان المؤتمر الذي انطلقت أعماله السبت بخطاب للسبسي بمدينة المنستر، قد انتخب 217 عضوًا للجنة المركزية للحزب، الإثنين.
وينتظر أن ينتخب المكتب السياسي في لاحق هذا الأسبوع الأمين العام للحزب.
ومن بين أعضاء المكتب السياسي المنتخبين، حافظ قايد السبسي المدير التنفيذي للحزب، ووزير التربية السابق ناجي جلول، والمستشار لدى الرئيس السبسي فراس قفراش، ورئيس كتلة "نداء تونس" في البرلمان سفيان طوبال.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قرر "نداء تونس" تجميد عضوية الشاهد بعد رفضه الإجابة على استجواب داخلي للحزب، يتهمه فيه "بالخروج عن الخط الحزبي"، في تصعيد للخلاف القائم بين الشاهد، وحافظ قايد السبسي، نجل رئيس البلاد.
وانطلق مؤتمر "نداء تونس"، السبت، بعد 7 سنوات من تأسيسه، بحضور عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية والهيئة السياسية للنداء وعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب.
وفاز حزب "نداء تونس" بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية عام 2014، لكنه التحق بالمعارضة على خلفية صراع بين مديره التنفيذي حافظ قايد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد.
يذكر أن عشرات النواب والمسؤولين المنشقين عن حزب "نداء تونس"، أعلنوا مؤخرًا تأسيس حزب جديد تحت اسم "تحيا تونس"، ومن المتوقع أن يتزعمه رئيس الحكومة الشاهد، لخوض الانتخابات البرلمانية والرئاسية أواخر العام الجاري. 

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