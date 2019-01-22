  • الأربعاء 23 يناير 2019
  • بتوقيت مصر12:36 ص
بحث متقدم
التجنيس

الرياضيون يضغطون بسلاح «التجريس والتجنيس»

طارق عامر

عامر: تحركات في سعر الجنيه قريبًا

طارق البشبيشي

قيادي منشق : إما أن تكون مصريًا أو إخوانيًا

الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية

قرار جمهوري بالعفو عن سجناء بمناسبة 25 يناير

آل الشيخ

برعاية "آل الشيخ".. عادل إمام يقدم عروضًا مسرحية بالسعودية

سور الأزبكية

باعة سور الأزبكية: إنَّا هاهنا قاعدون

محمد صلاح

صورة.. «صلاح» يثير الجدل حول مستقبله

رانيا بدوي

«بلاش رجالة واشتروا الروبوت الجنسي بيعمل كل حاجة»

الدولار يشعل سوق السيارات

لهذه الأسباب.. الركود يضرب سوق السيارات

عبدالخالق عبدالله

أكاديمي إماراتي بارز يُهنئ المنتخب القطري

غارة إسرائيلية على موقع لـ"حماس" شمالي قطاع غزة

عرب وعالم

قصف غزة (أرشيفية)
قصف غزة (أرشيفية)

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

جيش الاحتلال يقصف موقعين لـ"حماس" في غزة

#

طائرات إسرائيلية تقصف جنوبي غزة

#

إحباط محاولة لـ"حماس" لمهاجمة أهداف إسرائيلية

#

استشهاد فلسطينييْن في قصف إسرائيلي شمالي غزة

شنت طائرات عسكرية إسرائيلية، مساء الثلاثاء، غارات على موقع لـ "كتائب القسام"، الجناح المسلح لحركة "حماس"، شمالي قطاع غزة، دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات. 
وأفاد مراسل الأناضول نقلا عن شهود عيان أن الطائرات، قصفت موقع "عسقلان"، التابع لكتائب "القسام"، غربي بلدة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة، بعدّة صواريخ. 
وأوضح أن القصف ألحق بالموقع أضرارًا بالغة، وحالات فزع في صفوف السكان المحيطين به. 
من جهتها حمّلت حركة "حماس"، في بيان لها، وصل وكالة "الأناضول نسخة منه، إسرائيل، "المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد، والاعتداءات المتتالية بحق الفلسطينيين". 
فيما قال الجيش الإسرائيلي، في بيان اطلعت الأناضول عليه: "هاجمت طائرات مقاتلة من جيش الدفاع الإسرائيلي عددا من الأهداف في معسكر تابع لمنظمة حماس في شمال قطاع غزة". 
وأضاف: "تم تنفيذ الهجوم في أعقاب هجمات الجيش الإسرائيلي خلال النهار، وردًا على الهجمات التي استهدفت قواتنا". 
وفي وقت سابق اليوم، قصف الجيش الإسرائيلي، موقعا لـ"القسام"، شرقي القطاع، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني، وإصابة 4 آخرين أحدهم حالته خطيرة. 
وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن في بيان آخر بوقت سابق الثلاثاء، إصابة أحد ضباطه بجروح طفيفة، خلال أعمال شغب عنيفة، جنوب قطاع غزة، شملت إلقاء حجارة تجاه الجيش.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل اشترينا "العتبة الخضرا" من الدعاة الجدد؟!

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

أولوية الجمال وضرورة العدل

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» غارة إسرائيلية على موقع لـ"حماس" شمالي قطاع غزة
» "أمازون" العلامة التجارية الأغلى في العالم
» تحذيرات من "كارثة إنسانية محتملة" في غزة
» طبول الحرب تدق بالشرق الأوسط
» سلة الأهلي تهزم الزمالك 70/ 69
» فتوى أزهرية: لا يجوز الجماع دون أن يكون الزوج نظيفًا
» قطر يتخطى العراق.. ويتأهل لدور الـ8
» صورة.. قنص ضابط إسرائيلي على حدود غزة
» مصرع طفل وإصابة 18شخصًا ضحايا «الشبورة» اليوم
» بتروجت يضم مهاجم الإسماعيلى 6 أشهر
» استشهاد فلسطيني وإصابة آخر في قصف إسرائيلي

استطلاع رأي

ما هى توقعاتك لنتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:06

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى
سور الأزبكية
زيارات فرعونية
أحمد دومة
ياسر برهامي
مبارك