  • الأربعاء 23 يناير 2019
  • بتوقيت مصر12:36 ص
بحث متقدم
التجنيس

الرياضيون يضغطون بسلاح «التجريس والتجنيس»

طارق عامر

عامر: تحركات في سعر الجنيه قريبًا

طارق البشبيشي

قيادي منشق : إما أن تكون مصريًا أو إخوانيًا

الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية

قرار جمهوري بالعفو عن سجناء بمناسبة 25 يناير

آل الشيخ

برعاية "آل الشيخ".. عادل إمام يقدم عروضًا مسرحية بالسعودية

سور الأزبكية

باعة سور الأزبكية: إنَّا هاهنا قاعدون

محمد صلاح

صورة.. «صلاح» يثير الجدل حول مستقبله

رانيا بدوي

«بلاش رجالة واشتروا الروبوت الجنسي بيعمل كل حاجة»

الدولار يشعل سوق السيارات

لهذه الأسباب.. الركود يضرب سوق السيارات

عبدالخالق عبدالله

أكاديمي إماراتي بارز يُهنئ المنتخب القطري

بري: الحريري يأمل في تشكيل الحكومة خلال أسبوع

عرب وعالم

"بري" يطالب بمنح الامتيازات النفطية للتصدي للقرصنة الإسرائيلية
"بري" يطالب بمنح الامتيازات النفطية للتصدي للقرصنة الإسرائيلية

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

بعد 8 سنوات عقما.. تحمل مرتين في أسبوع وتلد 3 توائم

#

الحريري: تشكيل الحكومة اللبنانية قريبًا

#

الحريري يكشف عن "حلول" لتشكيل الحكومة اللبنانية

#

ماذا قال "الحريرى" فى ذكرى ميلاد والده؟

قال رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، الثلاثاء، إن رئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري، بصدد تكثيف المساعي، على أمل أن "تري الحكومة النور خلال أسبوع أو أقل".
ويعاني لبنان من أزمة تأخر تأليف الحكومة، منذ 23 مايو/ أيار 2018، وسط تبادل للاتهامات بين القوى السياسية بالمسؤولية عن عرقلة تشكيلها.
وبعد لقائه الحريري في مقره بالعاصمة بيروت، أضاف بري، زعيم حركة "أمل"، إن "صيغة الـ32 غير مطروحة عند الحريري".
وترددت أنباء عن أن الحريري وافق على صيغة 32 وزيرا، لتلبية مطالب قوى سياسية بتسلم حقائب وزارية، فيما نفى الأخير ذلك مرارا.
وأضاف أنه لا توجد "مشكلة على الإطلاق بيننا وبين الرئيس المكلف ككتلة التنمية والتحرير أو كتلة الوفاء للمقاومة".
ويتهم لبنانيون "حزب الله" وحلفائه، وبينهم حركة "أمل"، بعرقلة تشكيل الحكومة، وهو ما ينفيه هذا الفريق.
وتابع بري أن "الاعتداءات الإسرائيلية (على لبنان) على أشدها"، و"أي تطور في وضعنا، حيث لا حكومة، قد يشكل خطرا على مصير البلد".
وقال إنه إذ لم تؤلف الحكومة، فسيطلب من مجلس الوزراء الانعقاد للسير بموضوع الموازنة، مع إمكانية عقد جلسات تشريعية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل اشترينا "العتبة الخضرا" من الدعاة الجدد؟!

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

أولوية الجمال وضرورة العدل

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» غارة إسرائيلية على موقع لـ"حماس" شمالي قطاع غزة
» "أمازون" العلامة التجارية الأغلى في العالم
» تحذيرات من "كارثة إنسانية محتملة" في غزة
» طبول الحرب تدق بالشرق الأوسط
» سلة الأهلي تهزم الزمالك 70/ 69
» فتوى أزهرية: لا يجوز الجماع دون أن يكون الزوج نظيفًا
» قطر يتخطى العراق.. ويتأهل لدور الـ8
» صورة.. قنص ضابط إسرائيلي على حدود غزة
» مصرع طفل وإصابة 18شخصًا ضحايا «الشبورة» اليوم
» بتروجت يضم مهاجم الإسماعيلى 6 أشهر
» استشهاد فلسطيني وإصابة آخر في قصف إسرائيلي

استطلاع رأي

ما هى توقعاتك لنتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:06

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى
سور الأزبكية
زيارات فرعونية
أحمد دومة
ياسر برهامي
مبارك