بري: الحريري يأمل في تشكيل الحكومة خلال أسبوع

22 يناير 2019 - 11:20 م

قال رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، الثلاثاء، إن رئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري، بصدد تكثيف المساعي، على أمل أن "تري الحكومة النور خلال أسبوع أو أقل".



ويعاني لبنان من أزمة تأخر تأليف الحكومة، منذ 23 مايو/ أيار 2018، وسط تبادل للاتهامات بين القوى السياسية بالمسؤولية عن عرقلة تشكيلها.



وبعد لقائه الحريري في مقره بالعاصمة بيروت، أضاف بري، زعيم حركة "أمل"، إن "صيغة الـ32 غير مطروحة عند الحريري".



وترددت أنباء عن أن الحريري وافق على صيغة 32 وزيرا، لتلبية مطالب قوى سياسية بتسلم حقائب وزارية، فيما نفى الأخير ذلك مرارا.



وأضاف أنه لا توجد "مشكلة على الإطلاق بيننا وبين الرئيس المكلف ككتلة التنمية والتحرير أو كتلة الوفاء للمقاومة".



ويتهم لبنانيون "حزب الله" وحلفائه، وبينهم حركة "أمل"، بعرقلة تشكيل الحكومة، وهو ما ينفيه هذا الفريق.



وتابع بري أن "الاعتداءات الإسرائيلية (على لبنان) على أشدها"، و"أي تطور في وضعنا، حيث لا حكومة، قد يشكل خطرا على مصير البلد".

