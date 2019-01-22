توقيف 3 مشتبه بهم في التخطيط لشن هجمات ضد مسلمين

22 يناير 2019 - 11:10 م

أوقفت الشرطة الأمريكية، 3 أشخاص، للاشتباه بتخطيتهم لهجوم بالقنابل، ضد المجتمع الإسلامي ببلدة "ديلاوير" في مدينة نيويورك.



وبحسب وسائل إعلام محلية، فإنه تم توقيف 3 أشخاص في حي "غريس" بمنطقة "روجستر" أعمارهم حوالي 20 عاما، نهاية الأسبوع الماضي.



وقالت المحكمة التي أحيل إليها المشتبه بهم، فإن الأشخاص الثلاثة المذكورين، كانت بحوزتهم متفجرات وأسلحة.



وكان المشتبهون يخططون لشن هجوم بالقنابل ضد مسلمين يعيشون في قرية "إسلامبيرج" في "ديلاور" بنيويورك.



تجدر الإشارة إلى أن قرية "إسلامبيرج" تم تشكيلها من قبل عالم الدين الباكستاني "مبارك علي الجيلاني" وأتباعه الذين هاجروا إلى نيويورك.

