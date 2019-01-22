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الجبير يبحث مع وزير الخارجية البحريني هذا الأمر الهام

عرب وعالم

عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي،
عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي،

المصريون ووكالات

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بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، مع وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، مستجدات الأوضاع في المنطقة والتصدي للسياسات الإيرانية.
ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية فإن وزير الخارجية البحريني بدأ الثلاثاء زيارة رسيمة (لم تحددها) إلى الرياض.
وتناولت جلسة المباحثات "العلاقات التي تربط البلدين وسبل تعزيزها، كما تطرقت للأوضاع في المنطقة والمستجدات الراهنة".
وأكد الجانبان على " أهمية التصدي للسياسات الإيرانية الخطيرة المتمثلة في تدخلاتها العدائية في الشؤون الداخلية للدول العربية ودعمها للإرهاب في المنطقة والعالم".
كما التقى وزير الخارجية البحريني العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز حيث تناول الجانبان العلاقات الثنائية ومستجدات الأحداث في المنطقة، وفق المصدر ذاته.
وتتهم السعودية ودول عربية إيران بالتدخل في شؤون دولهم، وهو ما تنفيه إيران عادة.

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