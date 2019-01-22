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مدمرة أمريكية تصل جورجيا لإجراء مناورات مع خفر سواحلها

عرب وعالم

مدمرة أمريكية (أرشيفية)
مدمرة أمريكية (أرشيفية)

المصريون ووكالات

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وصلت المدمرة الأمريكية "يو إس إس دونالد كوك"، إلى ميناء مدينة "باتومي" الجورجية في إطار المناورات العسكرية التي ستجريها مع خفر السواحل.
وقالت وزارة الدفاع الجورجية في بيان، الثلاثاء، إن وزير الدفاع ليفان إيزوريا، أجرى زيارة تفقدية إلى المدمرة التي رست في ميناء "باتومي" (غرب) المطل على البحر الأسود.
وستبقى المدمرة في ميناء "باتومي" لغاية يوم الجمعة المقبل، وستشارك في مناورات عسكرية مشتركة مع خفر السواحل الجورجي.
وأوضح البيان أن مشاركة المدمرة تأتي في إطار التدريبات التي تسهم في "تعزيز استقرار حوض البحر الأسود".

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