مدمرة أمريكية تصل جورجيا لإجراء مناورات مع خفر سواحلها

22 يناير 2019 - 10:40 م

وصلت المدمرة الأمريكية "يو إس إس دونالد كوك"، إلى ميناء مدينة "باتومي" الجورجية في إطار المناورات العسكرية التي ستجريها مع خفر السواحل.



وقالت وزارة الدفاع الجورجية في بيان، الثلاثاء، إن وزير الدفاع ليفان إيزوريا، أجرى زيارة تفقدية إلى المدمرة التي رست في ميناء "باتومي" (غرب) المطل على البحر الأسود.



وستبقى المدمرة في ميناء "باتومي" لغاية يوم الجمعة المقبل، وستشارك في مناورات عسكرية مشتركة مع خفر السواحل الجورجي.

