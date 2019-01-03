الأسباب الحقيقية لتراجع زراعة "الذهب الأبيض" بمصر

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كشف الدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس معهد القطن الأسبق بمركز البحوث الزراعية، عن أن هناك عدة أسباب وراء تراجع زراعة القطن في مصر، منها أن أسعار القطن أصبحت مرتبطة بالعرض والطلب.
وأوضح «عبدالحكيم» خلال حواره مع برنامج «من سيزرع المليون» المذاع على فضائية «الصحة والجمال» مساء الخميس: «زمان كان المزراع عارف إن الدولة تضمن تسويق المحصول فكان عارف قبل ما يزرع هيبيع لمين وبكام».
وأضاف رئيس معهد القطن الأسبق أنه منذ عام 2015 بدأت مساحات زراعة القطن تتراجع بشكل ملحوظ، قائلًا: «الكثير من كبار المزراعين عزفوا عن زراعة القطن.. وأصبح الأن صغار المزراعين هم من يقوموا بزراعته».

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